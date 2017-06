SPÖ-NÖ-Parteitag mit Wahl eines neuen Vorsitzenden

Nach Parteiangaben wurden 480 Delegierte im VAZ (Veranstaltungszentrum) erwartet. Am Programm standen neben der Rede Schnabls Referate von SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern und vom scheidenden Landesparteivorsitzenden Matthias Stadler. Der St. Pöltner Bürgermeister hatte nach dem Debakel bei der Landtagswahl 2013 – die SPÖ war auf 21,6 Prozent abgesackt – Sepp Leitner abgelöst, wurde mit 97,1 Prozent gewählt und ein Jahr später mit 95,72 Prozent bestätigt.

Spitzenkandidatur und Parteivorsitz müssten in einer Hand sein, meinte Stadler anlässlich der Designierung Schnabls durch Präsidium und Vorstand Ende April. Er selbst sei den St. Pöltnern nach der Gemeinderatswahl im Vorjahr, bei der die SPÖ ihre absolute Mehrheit weiter ausbaute, verpflichtet. Die SPÖ wolle “eine bestimmende Kraft in diesem Land sein”, betonte Schnabl damals nach seiner Kür. Er halte es für “möglich, nach der Ära Pröll einen Aufbruch in Niederösterreich zu erreichen”.

Am Samstag waren u.a. Wiens Bürgermeister Michael Häupl, Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, Staatssekretärin Muna Duzdar, Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Ehrenvorsitzender Alt-LHStv. Ernst Höger sowie der frühere Innenminister Karl Schlögl, Bürgermeister von Purkersdorf, und Alt-Vizekanzler Hannes Androsch erschienen. Den Auftakt der Veranstaltung machten vier schwarz gekleidete Trommler, die zu Beginn ihrer mehrminütigen Performance Ketten zu Boden warfen, und ein Video mit Impressionen aus dem Bundesland und seinen Menschen, begleitet vom Joe-Cocker-Song “With a little help from my friends”.

