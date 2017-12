SPÖ kritisiert schwarz-blaue Wohnpläne: Mieten werden explodieren

Die SPÖ ist über die schwarz-blauen Pläne zur Reformierung des Wohnrechts empört. Wohnbausprecherin Ruth Becher wähnt das "größte Umverteilungsprogramm der Zweiten Republik hin zur Immobilienlobby" und fürchtet, dass die Mieten explodieren. Wenn etwa der von ÖVP/FPÖ geplante Lagezuschlag in Gründerzeitvierteln komme, würden sich sich die Wohnungen dort um bis zu 60 Prozent verteuern, meint sie.

Zudem wolle die neue Regierung Zehntausende Wohnungen aus dem Mietrechtsgesetz herausnehmen, nämlich dann, wenn Wohnungen saniert werden. “Für die Mieter heißt das: doppelt bis dreimal so viel zahlen”, so Becher am Donnerstag in einer Aussendung.