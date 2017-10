SPÖ kritisiert ÖVP-“Blockade” bei neuem Mietrecht

Der “ungezügelte Preisauftrieb” auf dem Wohnungsmarkt gehe weiter. Bei privaten Neuvermietungen stieg der Quadratmeterpreis von 2008 bis 2016 in Wien um 36 Prozent auf 11,07 Euro, österreichweit waren es 31 Prozent Steigerung auf 9,35 Euro. Der Preisauftrieb sei dabei nicht mit den Rahmenbedingungen für Investoren zu begründen, sondern hauptsächlich durch die zunehmende Verknappung von Baugründen bzw. Spekulationen.

Die SPÖ fordert daher ein neues Mietrecht mit wirksamen Mietbegrenzungen und das Auftraggeberprinzip beim Makler. Weiters drängt Becher darauf, dass Versicherung und Grundsteuer aus dem Betriebskostenkatalog genommen werden. Zur Förderung von gefördertem Wohnbau brauche es außerdem ebenfalls Maßnahmen.

Das neue einheitliche Mietrecht würde Mietern in der kommenden Legislaturperiode 1,4 Mrd. Euro ersparen, das Erstauftraggeberprinzip 195 Mio. Euro und die Betriebskostensenkung 4,1 Mrd. Euro. Die Reformblockade verursache den Mietern somit in Summe Kosten von rund 5,8 Mrd. Euro in den kommenden fünf Jahren, erklärte sie.

(APA)