SPÖ-Klub mit künftigen Fragezeichen

Denn die bisherige Bildungssprecherin Elisabeth Grossmann hatte überraschend ein Landesmandat verpasst, da die Sozialdemokraten in den Wahlkreisen besser als erwartet abgeschnitten hatten und sie dort nicht verankert war. Die einzige Möglichkeit, sie im Parlament zu halten, ist also ein Mandat im Bundesrat. Dafür musste allerdings Mario Lindner von der Länderkammer in den Nationalrat wechseln.

Da der zurückgetretene Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler auf sein Bundeslisten-Mandat verzichtete, war der als ehrgeizig geltende Lindner auch der erste Nachrücker und lehnte es ab darauf zu verzichten. Freilich ist es alles andere als sicher, dass jene Bewerber, die zwischen Lindner und Matznetter gereiht waren, tatsächlich allesamt dem Bundesgeschäftsführer zu Liebe auf ihren Sitz verzichtet hätten – immerhin waren darunter zwei prominenten Gewerkschafter und die Vorsitzenden der SPÖ-Jugendorganisationen.

Ganz aus dem Rennen ist Matznetter, nebenbei Chef des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, freilich trotzdem nicht. Denn sollte Klubobmann Andreas Schieder in den kommenden Monaten doch in die Wiener Landespolitik wechseln, möglicherweise gar als Bürgermeister, würde Matznetter die Chance erhalten, dessen Landesmandat zu übernehmen, obwohl er auf der Landesliste bloß auf Position 17 platziert wurde.

Jedoch sind alle anderen vor ihm gereihten Kandidaten so oder so schon über die Bundesliste oder Regionalwahlkreise in den Nationalrat gelangt. Insofern wäre theoretisch der Weg frei. Allerdings wäre es nicht die SPÖ, gäbe es nicht auch bei dieser Variante einen Fallstrick. Denn in dem Fall könnte auch FSG-Chef Wolfgang Katzian auf ein Wiener Landesmandat wechseln, womit ein Bundesmandat frei würde, das dann wiederum an ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Anderl oder – bei einem Verzicht der Bundesrätin – an den mächtigen pro-ge-Chef Rainer Wimmer gehen könnte. Den dahinter gereihten Jugendvorsitzenden Katharina Kucharowits und Julia Herr würde nur ein größerer Auszug prominenter Mandatare noch zu einem Sitz im Nationalrat verhelfen.

