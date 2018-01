SPÖ-Klausur: Kern sieht bei Regierung nur "Schall und Rauch"

Die SPÖ hat sich bei ihrer Präsidiumsklausur im niederösterreichischen Maria Taferl auf die schwarz-blaue Regierung eingeschossen. Die Koalition würde den Sozialstaat demolieren, Menschen an den Rand drängen und ihnen alle Hoffnungen und Zukunftsperspektiven nehmen, kritisierte Parteichef Christian Kern einmal mehr den geplanten Stopp der "Aktion 20.000".

Die Langzeitarbeitslosigkeit bei Älteren sei trotz sinkender Arbeitslosenzahlen weiter ein Problem. Mit der Aktion hätte man vielen Über-50-Jährigen helfen könne. Ein Stopp dieses Programms sei daher “enttäuschend und unsachlich”. Die Kosten würden sich nämlich lediglich auf 100 Euro pro Person und Monat belaufen. “Es ist nicht akzeptabel, dass die Regierung älteren Arbeitslosen die Tür vor die Nase zuwirft”, so Kern. Bemerkenswert sei auch, dass der Jobbonus, mit dem österreichische und in Österreich lebende Arbeitnehmer unterstützt und damit Arbeit für jene, die schon im Land sind, verbilligt werde.

Dass die Klausur in Niederösterreich stattfand, war kein Zufall, sondern als Unterstützung für die niederösterreichische Landespartei für die Landtagswahl am 28. Jänner gedacht. Die SPÖ habe “die positive Hoffnung, hier die Trendwende zu schaffen”, so Kern. Spitzenkandidat Franz Schnabl warnte vor Schwarz-Blau in Niederösterreich und einem sozialen Kahlschlag wie in Oberösterreich, wo Schwarz und Blau einen harten Sparkurs fahren.