SPÖ klagt Kurz wegen Spenden-Vorwurfs

Kurz hatte behauptet, Haselsteiner habe an die SPÖ gespendet - © APA

Die SPÖ hat nun ÖVP-Obmann Sebastian Kurz aufgrund einer Aussage im ORF-“Sommergespräch” am Montag geklagt. Kurz hatte dort erklärt, der Industrielle Hans Peter Haselsteiner hätte 100.000 Euro an die SPÖ gespendet. “Das ist eine unhaltbare Unterstellung seitens Kurz”, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Freitag zur APA.