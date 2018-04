SPÖ gegen Staatsfinanzierung des ORF

SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda kündigt Widerstand gegen etwaige Regierungspläne an, die ORF-Rundfunkgebühren abzuschaffen und den öffentlich-rechtlichen Sender künftig aus dem Staatsbudget zu finanzieren. Zugleich zeigte der ehemalige Medienminister nach der Ankündigung einer Medienenquete durch Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) für Anfang Juni Gesprächs- und Konsensbereitschaft.

Als Beispiel nannte Drozda etwa die 7-Tage-Regel für Beiträge in der ORF-TVthek. Die Löschung nach sieben Tagen sei ein “Anachronismus, der gegen die Zuschauer gerichtet ist”, meinte Drozda. Grundsätzlich könne man sich da über viel verständigen. “Ich werde mich sicher nicht in Fundamentalopposition begeben.” Was der Medienminister bisher angerissen habe, sei eine “gute Gesprächsgrundlage, vieles bedarf aber noch einer Konkretisierung”. Drozda erwartet aber, dass der Medienminister auch seine eigenen Vorstellungen artikuliert. “Die Darstellung, dass der Medienminister und der Bundeskanzler dazu keine Meinung haben, kann ich mir nicht vorstellen. Sie sollen aber auch sagen, was sie wollen.”