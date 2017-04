SPÖ-Frauen erstatten Anzeige gegen Kronehit

Heinisch-Hosek kritisierte das "Experiment" - © APA (Archiv)

“Willst du dir und deiner Mutter neue Brüste schenken zum Muttertag?” – So wirbt der Radiosender Kronehit für das “Experiment Tutti Kompletti”. Die Teilnehmerinnen sollen ein Honorar von je 5.000 Euro für Aufnahmen, Studiobesuche und PR-Termine erhalten. Die SPÖ-Frauen kündigten am Montag eine Anzeige dagegen an.