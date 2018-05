SPÖ fordert mehr EU-Steuergerechtigkeit: Kritik an Regierung

"Steuergerechtigkeit jetzt" prangte auf den Täfelchen, die ein Fähnlein wetterfester sozialdemokratischer EU- und Nationalratsabgeordneter Dienstag früh vor dem Finanzministerium in den Regen hielt. Sie wollten damit gegen die von ihnen geortete "Blockade" einer einheitlichen EU-Körperschaftssteuer durch die schwarz-blaue Regierung protestieren.

Das Europaparlament hat Mitte März mit breiter Mehrheit die Schaffung eines einheitlichen, klaren und fairen EU-Körperschaftsteuersystems gefordert, das dazu führen soll, dass Unternehmen ihre Steuern auch dort bezahlen, wo sie ihre Gewinne machen. Dadurch, so hoffen die EU-Parlamentarier, würde es vor allem internationalen Mega-Playern wie Google, Facebook, Apple etc. nicht mehr ermöglicht, ihre Steuerleistung in mitunter kaum mehr messbare Größenordnungen zu minimieren.