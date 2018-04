SPÖ-EU-Politiker wollen EU-Mexiko-Abkommen nicht zustimmen

Die Wirtschaftskammer-Spitze hat die Einigung zwischen der EU und Mexiko auf ein überarbeitetes Freihandelsabkommen als wichtiges Signal für weiteren Ausbau der Handelsbeziehungen bezeichnet. Positive Reaktionen kamen am Montag auch von den EU-NEOS und der ÖVP im Europaparlament. Die EU-SPÖ will dem Abkommen hingegen vorerst nicht zustimmen. Sie argumentiert mit Menschenrechten.

Es brauche bezogen auf die Einhaltung von Menschenrechts-Mindeststandards Sanktionsmöglichkeiten, so die österreichischen Sozialdemokraten im EU-Parlament. “Wir sind offen für ein modernes Abkommen mit Mexiko, das einen fairen Handel ermöglicht. Für uns SozialdemokratInnen gibt es aber klare Bedingungen, die am Ende des Tages erfüllt werden müssen”, so Karoline Graswander-Hainz am Montag. “Dabei spielt vor allem die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen ArbeiterInnenorganisation (ILO) eine bedeutende Rolle. Zwangs- und Kinderarbeit können wir nicht mehr dulden.”