SPÖ entwirft Kriterienkatalog für künftige Koalitionspartner

Kärntens LH Peter Kaiser leitet die Arbeitsgruppe - © APA

Der Kriterienkatalog der SPÖ, mit dem sich die Partei künftig ihre Koalitionspartner aussuchen will, nimmt Form an. Bei einem Arbeitstreffen in Graz am Dienstag wurde die Struktur fixiert, sagte der Leiter der Arbeitsgruppe, Kärntens SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser, zur APA. Der Kriterienkatalog soll u.a. Beschlüsse, die eine Koalition mit der FPÖ kategorisch ablehnen, ersetzen.