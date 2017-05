SPÖ empört über Hartz IV-Studie des Finanzministeriums

Stöger ortet eine "Zerstörung des Sozialsystems" - © APA

Eine vom Finanzministerium in Auftrag gegebene Studie, welche Auswirkungen die Einführung des deutschen Hartz-IV-Modells in Österreich hätte, sorgt für Empörung bei der SPÖ: Sozialminister Alois Stöger befürchtete am Samstag eine “Zerstörung des Sozialsystems”. Das Finanzministerium betont, so ein Modell sei gar nicht geplant.