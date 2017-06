SPÖ-Chef Ritsch stimmt Armutskonferenz zu

SPÖ-Chef Ritsch plichtet der Vorarlberger Armutskonferenz bei. - © VN/Hartinger

Laut SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch habe die Armutskonferenz mit ihrer Kritik an Auslegung des Rechnungsabschlusses 2016 der Landesregierung durchaus Recht. Die Sozialausgaben würden nur in Teilbereichen stärker steigen, in der Gesamtschau sei jedoch keine Steigerung zu erkennen.