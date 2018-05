SPÖ-Chef Kern traf in Israel Präsident Rivlin

SPÖ-Chef Christian Kern hat im Rahmen einer privaten Reise in Israel Präsident Reuven Rivlin zu einem "guten Gespräch" getroffen. "Der 70. Geburtstag Israels fällt in politisch bewegende Zeiten und gerade in diesen dürfen wir nicht den geringsten Zweifel am Existenzrecht des israelischen Staates zulassen", schrieb der Ex-Bundeskanzler auf Facebook.

“Angesichts einer Politik der USA, die etwa mit der Übersiedelung der US-Botschaft nach Jerusalem für neue Unruhe sorgt, muss sich die europäische Politik das Ziel setzen, Israel ein Überleben im Frieden zu ermöglichen und in der gesamten Region für friedliche Lösungen einzutreten”, betonte Kern.

Kern hatte im April 2017 als Bundeskanzler Israel besucht und war in Jerusalem mit Israel Premier Benjamin Netanyahu und Präsident Rivlin sowie in Ramallah mit dem palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah zusammengekommen.