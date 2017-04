SPÖ-Bundespartei ging nach Wien-Parteitag auf Tauchstation

Die Wiener SPÖ hat offenbar weiterhin mit ihrem parteiinternen Konflikt zu kämpfen: Parteichef Häupl erzielte bei seiner letzten Wahl zum Vorsitzenden am Samstagabend nur 77,4 Prozent. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, er wird auch als Häupl-Nachfolger gehandelt, traf es noch schlimmer, er bekam nur 67,8 Prozent und auch die Ergebnisse der anderen Präsidiumsmitglieder waren nicht berauschend.

Anfragen der APA in der Bundesparteizentrale, dem Bundeskanzleramt oder im Parlamentsklub wurden am Sonntag zwar beantwortet, Statements zu diesen Ergebnissen und ihren Folgen für die SPÖ gab es allerdings keine. Stadtrat Ludwig räumte im Ö1-“Mittagsjournal” ein: “Einen Nobelpreis für Geschlossenheit haben wir gestern nicht gewonnen.” Mit einem neuerlichen Pfeifkonzert morgen am Wiener Rathausplatz rechnet er zwar nicht, appellierte aber vorsorglich an alle, dass es nicht wieder zu einer derartigen “Entgleisung” wie im Vorjahr kommt.

In der Tageszeitung “Österreich” erklärte Nationalratspräsidentin und SPÖ-Bezirkschefin in Wien-Liesing Doris Bures am Sonntag: “Zeiten der Veränderung sind immer schwierig, aber notwendig. Nun ist es wichtig, dass wir in die Zukunft und auf die Wiener Wahl 2020 blicken.” Auf die Frage, ob sie Bürgermeisterin in der Bundeshauptstadt werden wolle, erklärte sie: “Ich liebe Wien, aber bin mit großem Engagement Nationalratspräsidentin.”

(APA)