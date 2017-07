SPÖ bringt 8,5 Tonnen Info-Material an Österreichs Türen

Freilich muss man sich nicht mit dem begnügen, was die SPÖ Wissenswertes über des Kanzlers “Plan A” und die sieben roten Koalitionsbedingungen zu bieten hat. Im Gepäck der Funktionärsschaft sind auch Autogrammkarten von Regierungs- und Parteichef Christian Kern sowie Kugelschreiber und Kürbiskerne mit dem Slogan “Der Kern kann es” als kleines Dankeschön, wie die Partei mitteilt.

Inhalte per Türgespräch

Plaudern wollen die ausgesandten Zweier-Teams der SPÖ vor allem über die Forderungen nach zusätzlichen Lehrern, mehr Polizei und einer Steuerbefreiung für die ersten 1.500 Euro des Gehaltes. Dass man schon Inhalte vorgelegt habe, sieht Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler als Atout seiner Partei: “Die anderen haben Aufputz und Show, wir haben handfeste Politik.” Das direkte Gespräch sei die glaubwürdigste Art für die Inhalte der Sozialdemokraten zu werben.

An die Türen pocht man bei der SPÖ in letzter Zeit ja ohnehin gerne. Im April war Kanzler Kern in einer viel beachteten Aktion sogar als Lieferant unterwegs und suchte einen Abend lang Pizza-bedürftige Haushalte heim.

Begleitet wird die nunmehrige Aktion, die bis zum Wahltag dauern soll, auch von einem Promo-Video auf Facebook.

(APA)