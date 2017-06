SPÖ-Beschluss über Koalitionsvotum zeichnet sich ab

SPÖ-Spitze bereitet Basis auf Abstimmung vor - © APA (Archiv)

Die Frage einer rot-blauen Regierungszusammenarbeit gilt in der Sozialdemokratie als höchst umstritten. In der Partei mehren sich nun die Stimmen, dass diese Frage nach der Wahl die Basis entscheiden soll. Eine solche Urabstimmung könnte am 14. Juni im SPÖ-Vorstand vorgeschlagen werden, und zwar über jede Koalitionsvariante, wie Parteimanager Georg Niedermühlbichler im “Kurier” sagte.