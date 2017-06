SPÖ beschließt Kriterienkatalog für künftige Koalitionen

Katalog wurde unter Kaisers Leitung erstellt - © APA

Die SPÖ beschließt am Mittwoch ihren Kriterienkatalog, der Bedingungen für künftige Koalitionen festlegt, und berät darüber hinaus ihr Verhältnis zur FPÖ sowie eine mögliche Koalition mit den Freiheitlichen. Der Kriterienkatalog besteht aus einem fixen Grundsatzteil, der von der jeweiligen Parteiebene – also dem Parteivorstand in Bund, Land oder Gemeinde – mit einem flexiblen Teil ergänzt wird.