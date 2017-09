SPÖ-Berater organisierte Pro- und Anti-Kurz-Facebookseiten

ÖVP wirft SPÖ schon lange Dirty Campaigning gegen Kurz vor - © APA

Kurz vor der Wahl gerät die SPÖ in der Causa Tal Silberstein gehörig unter Druck. Wie “profil” und “Presse” am Samstag berichteten, steckt der in Israel verhaftete Berater sowohl hinter der rassistischen Facebookseite “Die Wahrheit über Sebastian Kurz” als auch hinter “Wir für Sebastian Kurz”, die sich als Fanseite für den VP-Chef gibt. Die SPÖ bestätigt die Involvierung eines Parteimitarbeiters.