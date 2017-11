Spitzenplätze für die Emser Teamturnerinnen

Hohenems. Turnerinnen aus Hohenems belegten bei den 17. Österreichischen Staatsmeisterschaften im Team-Turnen am 11. November in Klagenfurt einen dritten und einen vierten Rang.

Das Team der Turnerschaft Hohenems mit den Turnerinnen Jana Bohle, Lisa Gastl, Laura Geiger, Sarina Glanzer, Anna Grrabher, Hanna Jäger, Elia Kopf, Verena Schoch und Fabienne Unterkirchner startete in der Klasse Jugend 2. Bei ihrer zweiten Teilnahme an den Staatsmeisterschaften fehlten nur 0,15 Punkte zu einem Stockerlplatz, und so schaute in der Endabrechnung nur „Blech“ heraus. Dabei verzeichnete das Team unter den Trainerinnen Vanessa Mehele und Lisa Stoppel Bestnoten beim Sprung und Tumbling.