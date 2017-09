Spitzenkandidaten beim VN-Stammtisch in Rankweil

Welche Zukunft hat das Pensionssystem? Welche Integrationsmaßnahmen braucht es in Österreich? Sollen die Steuern gesenkt und gleichzeitig Sparmaßnahmen beschlossen werden? Ist ein Mindestlohn notwendig? Mit all diesen und noch vielen anderen Fragen hat sich die Politik in Zukunft zu beschäftigen. Welche Vorarlberger Standpunkte dazu nach Wien getragen werden können und müssen, erklären die Spitzenkandidaten der Landeslisten beim VN-Stammtisch um 19.00 Uhr im Vinomnasaal in Rankweil. Am Podium: Harald Walser (Grüne), Gerald Loacker (Neos), Martina Ess (ÖVP), Reinhard Bösch (FPÖ), Reinhold Einwallner (SPÖ). Eintritt frei!