Spitzenhoteliers gehen optimistisch in die Wintersaison

Die Chefs der heimischen Luxushotels rechnen heuer im Winter mit besseren Geschäften als im Vorjahr. Fast die Hälfte (45 Prozent) erwartet in der Saison 2017/18, die Anfang November startete, mehr Nächtigungen - 2016/17 war nur ein gutes Drittel (34,5 Prozent) so zuversichtlich. Einen Rückgang befürchten gut zehn Prozent - vor einem Jahr waren es noch 29 Prozent, geht aus einer ÖHV-Umfrage hervor.

“Die Betriebe erwarten viel von der jungen Saison”, teilte die Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, am Montag mit. Konkret gehen heuer 57 Prozent von einer Umsatzsteigerung aus, freilich “von einem niedrigen Niveau aus”, wie die ÖHV relativierte. In der Vorjahressaison waren nur knapp 50 Prozent so optimistisch. Damals rechneten sogar noch 27 Prozent mit einem Umsatzrückgang in der bevorstehenden Saison, heuer sind mit 14 Prozent deutlich weniger so pessimistisch.