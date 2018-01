Spitzen von Union und SPD erzielten Einigung bei Sondierung

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben bei ihren Sondierungen zur Regierungsbildung in Deutschland eine Einigung erzielt.

Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden stellten ihren jeweiligen Delegationen Freitag früh in getrennten Sitzungen in der SPD-Zentrale das 28 Seiten umfassende Einigungspapier vor, hieß es aus Verhandlungskreisen. Berlin. Der Durchbruch kam nach einem rund 24-stündigen Verhandlungsmarathon, der Donnerstag früh begonnen hatte. Die Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz wollten die Einigung später vor der Presse vorstellen. Für Koalitionsverhandlungen müsste ein SPD-Parteitag am 21. Jänner noch Grünes Licht geben.