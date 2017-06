Spilak nach Sieg bei Bergankunft bei Tour de Suisse in Gelb

Spilak hatte die Tour de Suisse bereits 2015 gewonnen. In der Gesamtwertung setzte sich der Katjuscha-Profi mit einem komfortablen Vorsprung an die Spitze. Der Italiener Damiano Caruso liegt nun als Gesamtzweiter 52 Sekunden zurück. Die achte Etappe führt am Samstag rund um Schaffhausen, wo am Sonntag die Rundfahrt auch mit einem 28,6 Kilometer langen Zeitfahren endet.

Spilak attackierte auf dem 14,5 km langen und ungemein harten Schlussaufstieg in den Ötztaler Alpen erfolgreich. Sein Teamkollege Rein Taaramäe hatte schon früh das Tempo forciert, das von den Favoriten keiner mitgehen konnte. Acht Kilometer vor dem Ziel übernahm Spilak die Führung und fuhr alleine dem Ziel entgegen.

Als erster der zwei noch verbliebenen Österreicher im Feld rollte Patrick Konrad als 20. mit über viereinhalb Minuten Rückstand auf den Sieger über die Ziellinie. Der Niederösterreicher von Bora liegt gesamt nun auf dem 13. Zwischenrang.

(APA)