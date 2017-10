Spielplatzerneuerungen in Weiler

Weiler Rechtzeitig zum Kindergartenstart wurde ein neues Klettergerüst am Riedle Spielplatz vom Bauhof fertiggestellt. Die bewegungsfreudigen Mädchen und Burschen vom WIKI Kindergarten haben nun in unmittelbarer Nähe ein Turngerät für Spiel und Spaß mehr. Die Errichtungskosten beim WIKI Kindi belaufen sich auf rund 15.000 Euro und weitere 7.000 Euro waren in weiterer Folge für das Klettergerüst und die Rutsche fällig.

Neue Wege beim Kindi Gehrenstraße

Im Kindergarten Gehrenstraße waren die Wege beim Spielplatz bereits recht stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Mitarbeiter des Bauhofes vor Kindergartenstart die Wegbeläge erneuerten und mit glatten Belägen auch für einen behindertengerechten Zugang sorgten. Die Kosten hierfür werden mit rund 13.400 Euro angegeben. Die Kinder hatten große Freude und nahmen die neuen Errungenschaften gleich in Beschlag. MIMA