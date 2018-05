Spielerisch kämpfen lernen

Letzten Samstag fand in Hard eine Vereinsmeisterschaft des Vorarlberger Kickboxfachverbandes statt. Mit von der Partie waren auch 20 Kinder des Lustenauer Kenpokarate-Klubs.

Im Leistungszentrum des Vorarlberger Kickboxfachverbands in Hard bot sich letztes Wochenende für kampfsportbegeisterte Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren die Möglichkeit, sich mit Alterskollegen und -kolleginnen in verschiedenen Kampfsportarten zu messen. Insgesamt waren rund 80 Kinder am Start. „Die Sportler und Sportlerinnen der teilnehmenden Vereine Black Dragon Bregenz, Kickboxclub Hard und Kenpokarate-Klub Lustenau konnten Erfahrungen in den Bereichen Disziplin und Kampf machen“, so Kenpo-Karatetrainer des Lustenauer Kenpo-Klubs, Mike Haselwanter. Auf dem Programm standen die Kampfsportarten Kenpokarate, No-Contact-Fighting, Rumble sowie Punkte-Kickboxen und Leichtkontakt-Kickboxing.

Dieser Event fand heuer zum ersten Mal statt. Organisiert und durchgeführt wurde er auf Betreiben von Mike Haselwanter von Harry Folladori, Präsident des Vorarlberger Kickboxverbandes, der auch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, und Daniela Klopfer. Geplant ist, dass die Meisterschaft das nächste Mal in Lustenau stattfindet und in weiterer Folge auch von anderen Vereinen ausgetragen wird. Ziel ist es, den Kampfsport den Kindern und ihren Eltern vorstellen und sie dafür begeistern zu können.