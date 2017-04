Spielerisch Deutsch lernen

Die Organisation des Dorfcafés leitet der AK Flüchtlingshilfe der Pfarre Frastanz unter Mitwirkung von Friederike Reisch, Renate Jäger und Elisabeth Keckeis. Aus ihrer beruflichen Tätigkeit als Kindergärtner und Lehrer bringen sie viel Erfahrung mit. Seitens der Marktgemeinde sind die Gemeinderäte Gerlinde Wiederin und Johann „Pepi“ Entner beteiligt. In Kooperation mit der Caritas Flüchtlingshilfe treffen sich die Asylwerber vierzehntägig am Freitagnachmittag im Haus der Begegnung mit Bürgern aus Frastanz. In gemeinsamen Spielen lernen die Flüchtlinge spielerisch Deutsch.

Wiedersehen mit Freude

In Herbst 2015 hatten etwa sechzig Flüchtlinge im Haus an der Ill im Bradafos ein neues Zuhause gefunden. Im Frühjahr wurde das Flüchtlingswohnheim geschlossen und die Bewohner auf unterschiedliche Quartiere in ganz Vorarlberg verteilt. Das Deutschcafé im Haus der Begegnung bietet den Flüchtlingen Gelegenheit, frühere Mitbewohner wiederzusehen, mit Einheimischen aus Frastanz gemeinsam zu spielen und Deutsch zu lernen und neue Begegnungen und Kontakte zu knüpfen.

Begegnung beim Spielen

In zum Großteil selbst entworfenen Spielen lernen die Flüchtlinge gemeinsam mit Einheimischen, in alltäglichen Situationen die deutsche Sprache anzuwenden. Wer das Deutschcafé einmal kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen. Mitbürger werden aufgerufen, die freiwillige Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Die kommenden Termine des Deutschcafés im Haus der Begegnung stehen bereits fest.

INFO

Deutschcafé für Flüchtlinge, Freitag 12.5., 2.6., 23.6. von 16.00 bis 18.00 Uhr im Haus der Begegnung, Frastanz, Kirchplatz.