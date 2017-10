Dornbirn. Auf eine möglichst unbeschwerte Kindheit möchte jeder Erwachsene zurückblicken können. Die unbekümmerte, gern auch als wohlbehütetes Aufwachsen bezeichnete, frühe Lebensphase ist aber heutzutage alles andere als selbstverständlich. Die vielfältigen Anforderungen im Alltag lassen nicht nur Eltern und Familienmitglieder, sondern gerade auch Kinder unter Druck geraten.

Der Verein Spiellernraum setzt genau da an und beschäftigt sich mit der Lebenswelt der Kinder. Das Rollenspiel nach der Methode des Kinderpsychodramas nach Aichinger/Holl unterstützt die Kinder darin, ihre Erfahrungen, Wünsche, Ängste und Hoffnungen auszudrücken, sagt Monika Schwärzler von der Dornbirner Praxis Spiellernraum.

Vortrag und Workshop

Nun soll einer breiten Öffentlichkeit die Arbeitsmethode des Kinderpsychodramas und die Wirkung der Rollenspiele vorgestellt werden. „Es ist uns mit der Unterstützung der Stadt Dornbirn gelungen, Alfons Aichinger für einen Vortrag und einen Workshop nach Dornbirn einzuladen“, freut sich Susanne Drexel vom Verein Spiellernraum. „Die Sprache der Kinder ist das Spiel“, sagt sie. Im Rollenspiel können Kinder durch die selbsterwählten Rollen das ausdrücken, was sie im Alltag nicht in Worte fassen können. Alle, die privat oder beruflich mit Kindern zu tun haben, erfahren aus erster Hand, wie heute die Welt von Kindern und Jugendlichen eine sein kann, an die sie sich später gern erinnern.

Der Workshop lädt dazu ein, die Methode vertiefend kennenzulernen und Rollenspiele selbst auszuprobieren.

Termine:

FR 27. Oktober 19.30 Uhr

Vortrag mit Alfons Aichinger: “Spielend Kinder stark machen” Kosten 15 Euro

SA 28. Oktober von 9 bis17 Uhr

Workshop “Rollenspiele als Unterstützung im pädagogischen Alltag – praktische Anwendungsmöglichkeiten” (maximal 30 Teilnehmer), Kosten 100 Euro, Referenten: Alfons Aichinger und Mag.a Monika Schwärzler.

Anmeldungen sind erbeten an monika.schwaerzler@spiellernraum.at oder T 0680 2121473.

Veranstaltungsort:

Volksschule Dornbirn Edlach, Edlach 6.

Weitere Informationen unter www.spiellernraum.at