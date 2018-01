Spielen und Lernen im Lernclub

Auch im fünften Jahr seines Bestehens ist der Lernclub 07 in Lustenau sehr beliebt und wird von den Schülern gerne besucht.

Lustenau Jede Woche treffen sich Volks- und Mittelschüler am Sportplatz an der Holzstraße zum Lernclub 07. Hier bekommen die Schüler Unterstützung bei den Aufgaben für die Schule, aber auch bei anderen Fragen und Problemen stehen ausgebildete Lehrpersonen bereit. Aber auch das spielen kommt nicht zu kurz.

Schon seit vier Jahren bietet der FC Lustenau in Kooperation mit der VS Lustenau Kirchdorf und der MS Lustenau Hasenfeld eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung im Stadion an der Holzstraße an. Von engagierten und fachlich qualifizierten Pädagogen wird ein Umfeld geschaffen, welches Bewegungsanreize bietet und gleichzeitig Bildung fördert. Das heißt, die Kinder haben hier die Möglichkeit, Hausübungen zu machen, sich auf Referate vorzubereiten und werden beim Lernen auf Tests und Schularbeiten kompetent unterstützt. Zusätzlich können die Kinder die gesamte Infrastruktur am Fußballplatz nutzen und zur Förderung der sportlichen Aktivitäten steht immer ein Trainer oder Spieler der Kampfmannschaft zur Verfügung. „Nach einem gesunden Mittagessen können sich die Kinder kreativ beschäftigen, Tischtennis, Tischfußball, und natürlich Fußball spielen“, erklärt dazu Thomas Sperger vom Lernclub 07.