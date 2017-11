„Spielen ist eine Erfolgsmethode“

Schweizer Spielpädagoge Hans Fluri war zu Gast in Muntlix

Zwischenwasser. Das Bildungsnetzwerk Zwischenwasser besteht aus Eltern, Lehrern und Vertreter der Gemeinde. Alle haben ein gemeinsames Ziel: Die Verbesserung von Erziehung, Bildung und Betreuung vom Kindergarten über Volksschule bis hin zur Mittelschule. Koordinatorin Pamela Markstaller stellt fest: „Viele setzen Bildung mit Schule gleich, dabei ist es doch viel mehr. Kinder lernen in der Familie, im Kindergarten und auch in der Freizeit“. In einem gemeinsamen Projekt der Leader-Region Vorderland-Walgau-Bludenz und der Gemeinde Zwischenwasser soll das Bildungsangebot verbessert und ausgebaut werden.

Auf Einladung des Bildungsnetzwerks weilte der international anerkannte Spielexperte Hans Fluri zwei Tage zu Gast in Zwischenwasser. Am ersten Abend fanden sich rund 60 interessierte Bürger aus der Region im Frödischsaal zu einem Vortrag übers das Spielen ein. Der vermeintliche Vortrag entpuppte sich aber bald als spannender, interaktiver Spieleabend. Zu den diversen Spielen erläuterte Fluri seine Methode zum Erfolg. Für jedes Spiel ist ein Mindestmaß an Konzentration und Disziplin nötig, um es umzusetzen. Diese grundlegenden Fähigkeiten erlernen Kinder am besten durch das gemeinsame Spielen. Für Fluri ist es daher unverständlich, dass Schulen darauf eigentlich komplett verzichten.