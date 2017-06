Spielen, Basteln, Malen beim Fest der Volksschule Markt

Die 400 Schüler(innen) und 83 Kindergärtler, die im nächsten Schuljahr die ersten Klassen der VS Markt besuchen, konnten an 21 Stationen basten und malen, spielen, ihre Gesichter bemalen lassen, Buttons herstellen, mit dem Einrad fahren, in einer in Reifen gerollten Matte den Hügel hinabrollen, Stelzen laufen und Gummihüpfen, Dosen schießen, klettern, ihre Geschicklichkeit überprüfen oder einfach kreativ sein.

Der Elternverein unter der neuen Obfrau Daniela Metelko verwöhnte mit seinen rund 60 Helferinnen die zahlreichen Eltern und Kinder mit Getränken, Kaffee, selbst gebackenen Kuchen, Eis und ausgesuchten Speisen. Kinder der vierten Klassen verkauften Lose für die große Tombola, zu welcher der Elternverein 700 Preise gesammelt hatte. Ab 16 Uhr wurde das Publikum auf dem Schulhof vom Schulchor unter Susanne Müller, der Gruppe „Christliche Lieder und Tänze“ unter Claudia Peter, dem Soloauftritt von Moritz und dem Klassenchor der 4c sowie der Jugendmusik der Bürgermusik Hohenems bestens unterhalten und von Mike Metelko durch das Programm geführt.

Anschließend eröffneten Bürgermeister Dieter Egger und Bildungsstadträtin Patricia Tschallener m Beisein von Hugo Loacker, DI Thomas Loacker, Direktor Christof Jagg und den beteiligten Lehrpersonen den neu angelegten und bepflanzten Schulgarten. „Dieses lang gewünschte Projekt konnte durch die Bereitstellung des Grundstücks von Hugo Loacker, durch die fachkundige Beratung und Betreuung von DI Thomas Loacker und durch die Unterstützung der Stadt Hohenems verwirklicht werden“, erklärte Direktor Christof Jagg, der sich im Namen aller beteiligten Kinder und Lehrpersonen für die Unterstützung herzlich bedankte.