Zwei Vorarlbergerinnen fahren als Formulas Unas 2017 nach Spielberg

Um einen der begehrten Plätze als Formula Una zu ergattern, durchlaufen die Mädchen verschiedene Qualifikationsrunden. Erst werden die zig Bewerberinnen von einer ausgewählten Jury auf 100 Bewerberinnen reduziert. Ab dann darf jeder selbst mit voten und seiner Favoritin zum Erfolg verhelfen. So wurden diese Woche offiziell die 50 Formula Unas für 2017 bekannt gegeben. Mit dabei die Vorarlbergerinnen Nicole Spitzhofer und Sarah Salzgeber.

Was ist eine Formula Una?

Eine Aufgabe als Formula Una ist es als Grid Girls die Fahnen und Startnummern der Teams hochzuhalten. Zudem müssen sie in der Startaufstellung eine gute Figur machen und bei der Siegerehrung assistieren. Die Bludenzerin Sarah Salzgeber ist ein begeisterter Forme-1-Fan und wurde auf Inserate in der Zeitung auf die Formula Unas aufmerksam. Die 19-Jährige sah darin ihre Chance ihre Idole einem persönlich kennen zu lernen. Bei der Feldkircherin Nicole Spitzhofer lief es etwas anders. Sie wurde auf Facebook darauf aufmerksam. “Ich hätte nie gedacht, dass ich es soweit schaffe. Ich freue mich viele neue Leute kennen zu lernen”, so Nicole.

Erstes Kennenlernen im Mai

Das erste Mal lernen sich alle Formula Unas im Mai kennen. Am 16.Mai dürfen alle Mädchen die maßgeschneiderten Dirndel probieren. Eine Woche später geht es direkt in Steiermark, nach Spielberg für ein Teambuilding. Dort sollen sich die Mädchen richtig kennenlernen und werden auf den großen Preis von Österreich vorbereitet. Nach diesem Wochenende sehen sich alle Formulas Unas erst wieder im Juli im Red Bull Ring.