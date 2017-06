Spiel und Spaß beim Fußballcamp

Andelsbuch. Mit dem „REMAX Fußballcamp4kids“ ist es dem Simeoni Metallbau FC Andelsbuch gelungen, ein Trainingslager der Sonderklasse auf die Beine zu stellen. Der Coach der ersten Kampfmannschaft Michael Pelko und sein Team, das aus erfahrenen Trainern besteht, werden fußballbegeisterte Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zweieinhalb Tage lang betreuen und in die Inhalte der modernen Ballschule, wie Dribbeln, Tricksen und Koordination einführen.

Fünf Trainingseinheiten

Das Camp beginnt am Freitag, 14. Juli um 14 Uhr und endet am Sonntag, 16. Juli um 16 Uhr. Die Kinder werden halb- (freitags) beziehungsweise samstags und sonntags ganztägig betreut. Nach insgesamt fünf Trainingseinheiten bildet ein Turnier am Sonntagnachmittag im Funcourt den Abschluss des erlebnisreichen Events.

Der Preis von 118,50 Euro beinhaltet ein komplettes Fußballdress (mit Namen auf dem Trikot), einen Ball, einen Rucksack sowie zweimal Mittagessen, Getränke, Obst und Pausensnacks. Das Teilnehmerkontingent ist begrenzt, also schnell anmelden unter nachwuchs@fcandelsbuch.at