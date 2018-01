Spiel, Spaß und Pulverschnee

Schnee erleben für alle war angesagt in Furx

Zwischenwasser. In Zusammenarbeit mit dem ASVÖ und dem Familienskigebiet Fury fand das erste Mal ein Familiensporttag statt. Das Motto „Schnee erleben“ wurde vor allem am Vormittag intensiv genossen, dicke Schneeflocken verzauberten Landschaft in ein echtes Winterwonderland. Die zahlreichen Besucher ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und vor allem die Kleinsten waren mit vollem Eifer mit dabei. An insgesamt elf Stationen gab es die Möglichkeit verschiedene Wintersportarten auszuprobieren. Im Zwergenland konnten auch schon blutige Anfänger, unter fachkundiger Anleitung, die ersten Schwünge in den Schnee setzen. Dort gab es neben der Kopie der berüchtigten Kitzbühler Mausefalle auch eine abwechslungsreiche Piratenpiste und wer eine Pause brauchte, der durfte sich an der Schatzsuche beteiligen.