“Spiegel”: Im Irak festgenommene Deutsche waren bei IS-Sittenpolizei

IS-Mädchen droht offenbar keine Todesstrafe. - © AP/Twitter

Die vier im Irak festgenommenen deutschen Frauen sollen bei der Sittenpolizei der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) gearbeitet haben. Das berichtete der “Spiegel” am Freitag im Voraus aus seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden. Die sogenannte Khansa-Brigade war demnach in den IS-Hochburgen Raqqa (Al-Rakka) und Mosul (Mossul) aktiv.