Spezialeinheiten übten auf Donau-Schiff Geiselbefreiung

Terror-Übung auf der Donau - © APA (Pfarrhofer)

Fünf Terroristen kapern in den frühen Morgenstunden ein Passagierschiff an der ungarisch-slowakischen Grenze auf der Donau. Bei der Donau-Marina in Wien wird die Geiselnahme auf dem Donaukreuzfahrtschiff von der Cobra und sechs Polizei-Spezialeinheiten aus Deutschland, der Slowakei, Slowenien und Ungarn beendet. Das war am Montag die Übungsannahme einer internationalen Anti-Terror-Übung.