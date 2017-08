Sperren und Verzögerungen – Hier brauchen Vorarlbergs Autofahrer Geduld!

Das hohe Verkehrsaufkommen auf der L190 hat Fahrbahnschäden hinterlassen. Eine Sanierung sei daher unumgänglich, wie der “ORF” unter Berufung auf das Landesstraßenamt berichtet. Auch Busfahrgäste müssen sich auf Änderungen einstellen. “Die Busse bringen wir über die Baustelle so lange es geht. Spätestens dann, wenn die Asphaltierungsarbeiten anstehen – also die letzten zehn Tage – geht das nicht mehr. Dann muss auch der Linienbus die Umleitung fahren”. Nicht nur auf Landesstraßen, auch auf der Autobahn wird gebaut. So etwa bei der Anschlusstelle Klaus.