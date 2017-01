Spendenübergabe theGREENHORNS

Spendenübergabe der Greenhorns an Familie Bachmeier. - © theGREENHORNS

Nicht nur ihr 15-jähriges Bestehen feierten theGREENHORNS kürzlich im Zuge ihrer Weinachtsfeier in der DorfMitte Koblach. Sie spendeten, wie jedes Jahr, den gesamten Erlös dieser Veranstaltung einem sozialen Zweck. Mit Freuden haben die Greenhorns Jürgen und Christoph am 2. Jänner die Spendensumme in Höhe von 2.700 Euro der Koblacher Familie Claudia und Markus Bachmeier übergeben können.