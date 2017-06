Spendenübergabe im Götzner Feuerwehrhaus

Florian und Katja Kathan konnten es kaum fassen, dass beim Open Air Konzert am vergangenen Sonntag vor dem Jonas Schlössle eine Spendensumme von 14 000.- Euro zusammen gekommen waren. Auch die Landjugend Vorderland in Vertretung von Emanuel Müller und Sonja Hüllebrand übergaben der Familie Kathan an diesem Abend 1000.- Euro und für die drei Kinder einen nagelneuen Traktor. Von der Milchverwertung Rheintal kamen Obmann Manfred Nägele und seine Tochter Melanie mit einer persönlichen Spende, um der Familie Trost zu spenden und eine Perspektive für die Zukunft zu geben.