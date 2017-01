Spenden an bedürftige Familien in der Region und die Flüchtlingshilfe

Das Organisationsteam mit Udo Schranz an der Spitze stellte dieses Jahr den Reinerlös der Veranstaltung zwei in Not geratenen Familien aus der Region und der Privatinitiative ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in Mäder zur Verfügung.

Ein voller Saal, tolle Stimmung und eine super Musik trugen dazu bei, dass der sagenhafte Erlös von 4.000.- Euro an Inge Sulzer, Leiterin der Familienbund Vorarlberg Notfallhilfe, übergeben werden konnte. „Einen herzlichen Dank an das Organisationsteam, das schon zum siebten Mal diese Veranstaltung in den Dienst der guten Sache gestellt hat. Hut ab vor so viel Engagement, “ freut sich Sulzer. Inge Sulzer bedankt sich im Namen der Familien und der Notfallhilfe sehr herzlich und wünscht dem Organisationsteam und den Sponsoren alles Gute. Vielleicht gibt es irgendwann ein Revival – und eine Ü50-Party wird aus der Taufe gehoben?

Weiter haben die Organisatoren einen Betrag von 2.000.- Euro der Privatinitiative für die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in Mäder gespendet. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Flüchtlinge in Mäder im Jänner 2015 hat sich eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen gefunden, um sich für ein gutes Miteinander mit den Neuankömmlingen zu engagieren. Dies geschieht hauptsächlich im wöchentlichen Sprachencafé, wo sich Interessierte treffen können um die deutsche Sprache zu erlernen, aber auch um persönliche Kontakte knüpfen zu können. Gemeinsame Unternehmungen und Unterstützung für die aktuelle Lebenssituation der Flüchtlinge wurden mit der Zeit angeboten. Mittlerweile verfügen die Ehrenamtlichen über ein gutes Netzwerk und so können sie auch bei der Wohnungssuche und bei der Suche nach alltäglichen Bedarfsartikeln behilflich sein. Helmut Giesinger hat als Vertreter der Ehrenamtlichen den Betrag mit großer Freude entgegengenommen und versprochen, das Geld in Absprache mit dem Sprachencafé-Team, für die Arbeit mit den Flüchtlingen einzusetzen.