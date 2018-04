Spekulationen über Line-up in Cannes

Regie-Altmeister Jean-Luc Godard hat es mit einer Kussszene zwischen Jean-Paul Belmondo und Anna Karina aus seinem Film "Pierrot le fou" (1965) auf das Plakat der 71. Filmfestspiele Cannes geschafft. Ob der 87-Jährige mit seinem neuen Film "Livre d'image" auch im Wettbewerb des Festivals vertreten sein wird, erfährt man am Donnerstag.

Asghar Farhadis neues Werk “Everybody Knows” (Todos Lo Saben) mit Penelope Cruz und Javier Bardem eröffnet am 8. Mai den Wettbewerb an der Croisette. Der Psychothriller des iranischen Starregisseurs wurde vollständig auf Spanisch gedreht. Unter den Spekulationen für das weitere Line-up, das Festival-Direktor Thierry Fremaux und Festival-Präsident Pierre Lescure in Paris verkünden werden, kursieren neben Godard viele weitere prominente Regie-Namen.