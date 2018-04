Spektakulärer Feuerwehr-Einsatz - Waldbrand in Gantschier

Bartholomäberg - Am Sonntag brannte in Gantschier ein steiles, rund 1.400 Quadartmeter großes Stück Wald. Die Feuerwehren standen rund vier Stunden im Einsatz.

Am Sonntag um 12 Uhr teilte ein Wanderer bei der Polizei in Schruns mit, dass im Gemeindegebiet von Bartolomäberg in Gantschier, im Bereich des Aussichtspunktes „Landschrofen“ eine ca. 1,5 Quadratmeter große Waldfläche verkohlt sei beziehungsweise rauchen würde. Die verständigte Feuerwehr begab sich zur angeführten Stelle und führte Löscharbeiten durch.