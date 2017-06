Spektakulärer Einbruch in Wiener Juweliergeschäft

Polizei ermittelt auf Hochtouren - © APA

Über ein Loch in der Wand eines angrenzenden Restaurants hindurch haben unbekannte Täter am Pfingstsonntag einen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Stubenring in Wien-Innere Stadt durchgeführt. Polizeisprecher Harald Sörös bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte vom Montag. Weitere Details wurden aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.