Spektakulärer Abbruch in Altach

Das ehemalige Tiefkühlhaus ist nicht mehr.

Altach. Direkt an der Schweizerstraße wird derzeit ein historisches Gebäude abgerissen. Liegt das ehemalige Tiefkühlhaus zwar genau gesagt in der Seitenstraße Hanfland 1, so war das Gebäude doch von der Hauptstraße gut zu sehen. Auch wenn der bauliche Zustand in den letzten Jahren nicht mehr der beste war, hatte das Haus doch einige Geschichten zu erzählen. Ursprünglich erbaut als Wohnhaus war dann bald Altachs Dorfschmiede darin beheimatet. Da sich der Eigentümer um 1900 ganz dem Trend der Stickerei zuwandte wurde das Haus zuerst wieder als Wohnhaus und dann als Filiale des Fitzladens verwendet. Am meisten bekannt ist das Gebäude auch vielen Altachern heute noch als Tiefkühlhaus. Zu Zeiten als weder Kühlschrank noch Tiefkühler in den Haushalten zum Standard gehörten, lagerten viele Bürger ihre verderblichen Waren in dem Gebäude.