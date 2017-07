Spektakuläre Notlandung: A320 im Blindflug gelandet!

Es grenzt an ein Wunder, was Alexander Akopov gelang: Der Ukrainer hat 30 Jahre Erfahrung als Pilot, wie “heute.at” berichtet. Doch unlängst musste er all sein können aufbieten. Denn Akopov flog mit seiner A320 und 121 Passagieren an Bord in ein Unwetter, das am Donnerstag über Istanbul hereinbrach. “Unser Ortungsgerät zeigte das Wetter-Desaster nicht an, deswegen gerieten wir mitten hinein”, so Akopov, der den Airbus eigentlich nach Zypern hätte fliegen sollen.

Imagine being on a plane where this happens to the front of it. Capt Alexander Akopov is a legendhttps://t.co/b2Uce9CrwE pic.twitter.com/SgP5ewbQR8 — gibgod (@gibgod) July 31, 2017

Riesige Hagelkörner zerschmetterten in Folge die Flugzeugnase und das Cockpit-Fenster. Selbst der Autopilot fiel aus. Doch Akopov blieb cool – und entschied sich zu einer Notlandung. Videoaufnahmen zeigen die Maschine, wie sie mit großem Tempo und in Schieflage zur Landung ansetzt. “Sie schafft es nicht, sie schafft es nicht”, hört man den Filmenden flüstern. Nach der Landung brach im Flieger tosender Applaus aus. Piloten am Boden bekundeten Respekt, in dem sie ihre Schweinwerfer aufblitzen ließen, berichtet “heute.at”. Akopov wurde nun für seinen Mut mit einer Medaille ausgezeichnet.