Speicherteich Montafon: Bewilligung mit Hürden

St. Gellenkirch - Was im Bescheid der BH Bludenz tatsächlich steht: Den "Vorarlberger Nachrichten" liegen Behördenunterlagen zu Speicherteich vor.

Konkret wird in 131 Punkten beschrieben, unter welchen Auflagen dem Bau und Betrieb des Speicherteichs zugestimmt wird. An vorderster Stelle sind jene Bereiche genannt, die in der Beurteilung negativ ausgefallen waren. So haben die Sachverständigen für Naturschutz und Raumplanung das Bauvorhaben ablehnend bewertet. Sie sehen den geplanten Speicherteich als massiven, langfristigen Eingriff in die Natur und sprechen bei der Anlage von einem Artefakt. Zwölf Bedingungen hat die Behörde in ihrem Bescheid allein mit dem Naturschutz, der Raumplanung und Baugestaltung verbunden. So wird die SiMo etwa dazu verpflichtet, eine ökologische Bauaufsicht zu stellen, die die Einhaltung der Vorschriften dokumentiert und der Bezirkshauptmannschaft berichtet.