SPD überholt Union in der Wählergunst

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kommt offenbar an - © APA (dpa)

Die SPD hat die Union in einer weiteren Umfrage in der Gunst der deutschen Wähler überholt. Im “Sonntagstrend”, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die “Bild am Sonntag” erhebt, stieg die SPD gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt und erreichte 33 Prozent. CDU/CSU verloren demnach hingegen einen Punkt und fielen in der Wählergunst auf 32 Prozent.