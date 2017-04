SPD sollte stärker auf ausländerkritische Töne setzen

“Wenn die Sozialdemokratie diesen Menschen eine auch progressive Stimme gibt, können sie vor dem Rutsch nach Rechtsaußen bewahrt werden.” Dabei kritisierte Merkel auch eine parteiinterne Kluft. “Die Kosmopoliten unter den Sozialdemokraten, die gut verdienenden Frequent Flyers (Vielflieger), sollten sich nie so fühlen, als hätten sie die bessere Moral.” Solche Attitüden seien herablassend und besserwisserisch. Die Sozialdemokraten in Österreich unter Bundeskanzler Christian Kern hätten dagegen die Ausländer-Thematik inzwischen erfolgreich in ihr Programm integriert.

(APA/dpa)