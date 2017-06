SPD-Parteitag verabschiedet einstimmig Wahlprogramm

SPD-Spitze demonstrierte am Parteitag Einheit - © APA (dpa)

Der SPD-Parteitag hat grünes Licht für das Regierungsprogramm gegeben, mit dem Kanzlerkandidat Martin Schulz in die Bundestagswahl ziehen will. Die rund 600 Delegierten billigten das Programm unter dem Motto “Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit” am Sonntag in Dortmund einstimmig. Ein anderes aktuelles Thema betreffens sprach sich der SPD-Parteitag gegen weitere Abschiebungen nach Afghanistan aus.