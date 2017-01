SPD-Kandidatenkür kein Signal für Rot-Rot-Grün

“Mit Blick auf seine politische Biografie steht Martin Schulz nicht für einen sozialen Aufbruch, er ist leider kein glaubwürdiger Vertreter einer Neuorientierung zurück zu echter sozialdemokratischer Politik”, so Wagenknecht. Auch für die Haltung der Grünen zur SPD hat die Personalentscheidung keine Konsequenzen. “Für uns ändert sich durch die Entscheidung der SPD nichts”, sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. “Wir ziehen eigenständig in den Wahlkampf und reden über Inhalte, statt Koalitionsdebatten zu führen.” “Acht Monate vor der Bundestagswahl ist mit der Entscheidung für Martin Schulz völlig unklar, wofür die SPD steht”, sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgaben). Sie bildet gemeinsam mit Grünen-Chef Cem Özdemir das Spitzenduo der Partei im Bundestagswahlkampf. Beide werden dem Realo-Flügel zugerechnet.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff nannte die SPD eine “desorientierte Partei ohne Projekt”. Daran werde sich auch durch die Nominierung von Schulz nichts ändern, sagte der Vize-Präsident des Europaparlaments ebenfalls den Funke-Blättern.

Darin sicherte dagegen die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks ihrem Parteikollegen Schulz ihre “volle Unterstützung” zu. Familienministerin Manuela Schwesig begrüßte die Entscheidung für Schulz. “Mit ihm haben wir die Möglichkeit, einen engagierten, lebendigen Wahlkampf zu führen”, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende der “Rheinischen Post”. Schulz hat bereits angekündigt, dass er auf einen Wahlkampf für mehr Gerechtigkeit und Zusammenhalt setzt.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Dienstag verkündet, dass er dem früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz sowohl den Parteivorsitz als auch die Kanzlerkandidatur überlassen will. Wagenknecht sieht die beiden politisch auf einer Linie. “Schulz hat Gabriels Kurs, die Beteiligung der SPD an der Zerstörung des Sozialstaats, nie kritisiert. Beide stehen einander politisch nah.”

(APA/dpa/ag.)